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Экстралига. Стрюков возглавил «Витебск»
06.06.2017 16:33 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский специалист Олег Стрюков возглавил «Витебск».
На посту главного тренера «Витебска» Стрюков сменил Сергея Королева, который покинул свой пост еще в апреле
Напомним, с 2014 по 2017 Стрюков возглавлял «Лиду».
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Белорусский специалист Олег Стрюков возглавил «Витебск».
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