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Экстралига. Стрюков возглавил «Витебск»

06.06.2017 16:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский специалист Олег Стрюков возглавил «Витебск».

На посту главного тренера «Витебска» Стрюков сменил Сергея Королева, который покинул свой пост еще в апреле

Напомним, с 2014 по 2017 Стрюков возглавлял «Лиду».

 
Теги: Витебск
 
 
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Белорусский специалист Олег Стрюков возглавил «Витебск».

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