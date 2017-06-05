Людас Румбутис: «С Сан-Марино будет не так просто. Когда 10 человек в штрафной площади — там даже гандбольный мяч не забьешь»

Главный тренер молодежной сборной Беларуси Людас Румбутис на пресс-конференции накануне отборочного матча чемпионата Европы с командой Сан-Марино рассказал о стиле игры будущего соперника.

- В матче с россиянами вам пришлось играть больше вторым номером, а в поединке с Сан-Марино, естественно, нужно играть первым номером. Уже определились, какие тактические изменения нужно внести?

– Вы говорите, что мы играли вторым номером. В первом тайме владение мячом — 54% на 46%. Это данные «InStat». По ударам мы тоже не проиграли. Я бы не сказал, что мы играли первый тайм вторым номером. Второй тайм — да, это уже другой вопрос. С Сан-Марино, конечно, играть только в атаку. Мы изменим требования к некоторым игрокам, который выйдут в основном составе. Если раньше обязанности в атаке и обороне распределялись 50 на 50, то сейчас, допустим, крайние полузащитники, тот же Березкин, будут делать упор в основном на атаку.

И мы последние тренировки проводили с учетом того, как играет сборная Сан-Марино. Когда в штрафной площади их 10 человек, и там такая куча, что не только футбольный, там и гандбольный мяч не забьешь... Испанцы в последнем отборе за 66 минут забили им только один гол. И в итоге победили со счетом 3:0. С Сан-Марино будет не так просто. Сейчас все умеют ставить автобус, а некоторые даже два. Играть будем на победу, – сказал Румбутис.

Матч Беларусь — Сан-Марино пройдет 7 июня на стадионе «Трактор» в Минске. Начало — в 19.00.