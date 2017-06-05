ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Совет «Терека» принял решение о переименовании клуба в «Ахмат»

06.06.2017 16:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Генеральный директор «Терека» Ахмед Айдамиров заявил, что клуб будет переименован в ФК «Ахмат».

«Совет клуба принял решение о переименовании клуба в «Ахмат». Мы написали прошение главе республики.

Надеюсь, официально название клуба поменяется до начала чемпионата России.

Были многочисленные обращения болельщиков. Благодаря первому президенту (Ахмату Кадырову) клуб существует.

Поэтому совет принял решение, что теперь клуб будет носить название не «Терек» Грозный, а «Ахмат» Грозный». Будем стараться оправдывать это название», – отметил гендиректор клуба.

 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Генеральный директор «Терека» Ахмед Айдамиров заявил, что клуб будет переименован в ФК «Ахмат».

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Людас Румбутис: «С Сан-Марино будет не так просто. Когда 10 человек в штрафной площади — там даже гандбольный мяч не забьешь»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика