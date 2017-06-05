|
Совет «Терека» принял решение о переименовании клуба в «Ахмат»
06.06.2017 16:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Генеральный директор «Терека» Ахмед Айдамиров заявил, что клуб будет переименован в ФК «Ахмат».
«Совет клуба принял решение о переименовании клуба в «Ахмат». Мы написали прошение главе республики.
Надеюсь, официально название клуба поменяется до начала чемпионата России.
Были многочисленные обращения болельщиков. Благодаря первому президенту (Ахмату Кадырову) клуб существует.
Поэтому совет принял решение, что теперь клуб будет носить название не «Терек» Грозный, а «Ахмат» Грозный». Будем стараться оправдывать это название», – отметил гендиректор клуба.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Генеральный директор «Терека» Ахмед Айдамиров заявил, что клуб будет переименован в ФК «Ахмат».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии