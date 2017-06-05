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БАТЭ пригласил блогера Влада Бумагу отметить день рождения на «Борисов-Арене»
06.06.2017 16:26 — Новости Спорта | Tribuna.com
БАТЭ пригласил видеоблогера Влада Бумагу отметить день рождения на «Борисов-Арене».
ТЦ «Galleria» не смог вместить всех желающих поздравить белорусского видеоблогера Влада Бумагу с днем рождения. Из-за этого именинник отменил фотосессию.
«Влад, мы знаем, где всем твоим поклонникам хватит места! Приглашаем тебя устроить еще одну вечеринку на лучшем стадионе Беларуси – «Борисов-Арене» – на матче БАТЭ и «Торпедо»-БелАЗ во вторник, 20 июня. Ты станешь ВИП-гостем поединка и сможешь без помех провести свою фотосессию в нашей уютной фотозоне. А заодно – поболеть за самый титулованный футбольный клуб Беларуси.
На «Борисов-Арене» уже были Дарья Домрачева, Михаил Грабовский, Вадим Галыгин и даже Бонстики! Ждем тебя и твоих друзей», – говорится в сообщении БАТЭ.
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БАТЭ пригласил видеоблогера Влада Бумагу отметить день рождения на «Борисов-Арене».
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