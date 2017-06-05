Алексей Меркулов: «Как ни круги, но чего-то выдающегося против швейцарцев сборная Беларуси не показала»

Белорусский специалист Алексей Меркулов поделился мнением об игре сборной Беларуси в товарищеском матче против Швейцарии.

— Во встрече со Швейцарией в основном были задействованы игроки из чемпионата Беларуси. Сыграли они не хуже, чем наши легионеры. Эго показательный момент?

— Абсолютно нет. Это всего лишь одна товарищеская игра. Вот если бы ребята из нашей высшей лиги провели весь отборочный цикл, то можно было бы делать какие-либо выводы. Так что все это лишь размышления. Как ни круги, но чего-то выдающегося против швейцарцев команда не показала. И не стоит делать различные деления на категории белорусских футболистов. В сборную должны вызываться наши лучшие игроки, и неважно, в каком чемпионате они выступают.

— Раз уж затронули тему легионеров, то как на сборной Беларуси может сказаться вылет «Оренбурга» из РФПЛ? Все-таки в их составе немало белорусских футболистов...

— Безусловно, уровень подготовленности и сопротивления РФПЛ и ФНЛ сложно сравнивать. Но можно ли с уверенностью сказать, что ФНЛ слабее чемпионата Беларуси? Я бы не спешил с такими выводами. В любом случае сейчас открыт трансферное окно, и, возможно, кто-то из ребят поменяет клубную прописку. Конечно, хотелось бы видеть наших «сборников» в высших лигах чемпионатов. К сожалению, не от нас это зависит. Слишком много влияющих факторов. Обидно, правда, что мы много от кого отстаем.

Я не так давно смотрел матч между «Миланом» и «Кальяри». Так вот в составе вторых играет молдавский полузащитник Артур Ионицэ. Смотрится он очень неплохо. Представьте себе, уже даже у сборной Молдовы есть игрок, выступающий в серии «А»! Увы, у нас похвастаться подобным пока нет возможности, – сказал Меркулов.