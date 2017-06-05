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Арда Туран завершил карьеру в сборной Турции после потасовки с журналистом в самолете

06.06.2017 19:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник «Барселоны» Арда Туран во время перелета со сборной Турции после матча против Македонии (0:0) устроил потасовку в самолете.

Капитан сборной оскорбил журналиста Билала Меше, а затем схватил его за шею. Туран был недоволен материалом о борьбе внутри сборной за премиальные, который журналист написал после Евро-2016, футболист обвинил репортера в лжи. Сцепившихся вовремя разняли другие журналисты. Меше намерен подать в суд на футболиста.

Сразу после конфликта Туран объявил о завершении карьеры в сборной Турции.

«Когда я носил футболку сборной, я допустил ряд ошибок. Моя международная карьера подошла к концу», — заявил Туран на пресс-конференции.

 
 
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Полузащитник «Барселоны» Арда Туран во время перелета со сборной Турции после матча против Македонии (0:0) устроил потасовку в самолете.

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