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Арда Туран завершил карьеру в сборной Турции после потасовки с журналистом в самолете
06.06.2017 19:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник «Барселоны» Арда Туран во время перелета со сборной Турции после матча против Македонии (0:0) устроил потасовку в самолете.
Капитан сборной оскорбил журналиста Билала Меше, а затем схватил его за шею. Туран был недоволен материалом о борьбе внутри сборной за премиальные, который журналист написал после Евро-2016, футболист обвинил репортера в лжи. Сцепившихся вовремя разняли другие журналисты. Меше намерен подать в суд на футболиста.
Сразу после конфликта Туран объявил о завершении карьеры в сборной Турции.
«Когда я носил футболку сборной, я допустил ряд ошибок. Моя международная карьера подошла к концу», — заявил Туран на пресс-конференции.
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Полузащитник «Барселоны» Арда Туран во время перелета со сборной Турции после матча против Македонии (0:0) устроил потасовку в самолете.
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