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Мино Райола объявил о переходе Балотелли в «Боруссию» Дортмунд
06.06.2017 19:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли продолжит карьеру в дортмундской «Боруссии».
Агент игрока Мино Райола сегодня был замечен у офиса «Боруссии».
«Да, Балотелли будет играть в Дортмунде», – ответил Райола на вопрос о будущем итальянского форварда.
Балотелли минувший сезон провел в «Ницце», сыграл в 28 матчах во всех турнирах и забил 17 мячей.
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Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли продолжит карьеру в дортмундской «Боруссии».
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