Мино Райола объявил о переходе Балотелли в «Боруссию» Дортмунд

Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли продолжит карьеру в дортмундской «Боруссии».

Агент игрока Мино Райола сегодня был замечен у офиса «Боруссии».

«Да, Балотелли будет играть в Дортмунде», – ответил Райола на вопрос о будущем итальянского форварда.

Балотелли минувший сезон провел в «Ницце», сыграл в 28 матчах во всех турнирах и забил 17 мячей.