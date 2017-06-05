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БАТЭ лидирует по количеству подписчиков в социальных сетях, количество подписчиков брестского «Динамо» по сравнению с прошлым сезоном увеличилось на 19,5 тысяч

06.06.2017 19:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сообщество «Футбол Беларуси | BL» «Вконтакте» проанализировало, как изменились социальные сети белорусских клубов за год. Учитывались только официальные аккаунты клубов, указанные на официальном сайте. За основу брались самые популярные социальные сети: VK, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram.

Самым популярным футбольным клубом в социальных сетях остается БАТЭ – 88 272 подписчиков (в 2016 году – 78 095). На втором месте минское «Динамо» – 40 533 (в 2016 году – 31 498).

Наибольший прирост зафиксирован в социальных сетях брестского «Динамо» – плюс 19,5 тысяч подписчиков (общая аудитория в 2016 году – 8 118, в 2017 – 27 618). Брестчане опередили «Крумкачоў», которые оказались на 4-м месте (в 2016 году – 12 539, в 2017 – 19 939).

БАТЭ лидирует по количеству подписчиков в социальных сетях, количество подписчиков брестского «Динамо» по сравнению с прошлым сезоном увеличилось на 19,5 тысяч

 
 
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Сообщество «Футбол Беларуси | BL» «Вконтакте» проанализировало, как изменились социальные сети белорусских клубов за год.

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