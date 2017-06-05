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Хоккеистам «Амура» не выплачивают полную зарплату 4 месяца
06.06.2017 20:19 — Новости Спорта | Tribuna.com
Задолженности «Амура» перед хоккеистами по зарплате составляют четыре месяца, сообщает «Спорт-Экспресс».
Хоккеисты не видели полной зарплаты с начала года, но им выплачиваются авансы в размере 10-20 процентов от зарплаты.
Пока руководство даже не обещает игрокам полного погашения, но известно, что хоккеистам запретили допускать утечки в прессу.
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Задолженности «Амура» перед хоккеистами по зарплате составляют четыре месяца, сообщает «Спорт-Экспресс».
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