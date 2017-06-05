Олег Дулуб: «Криушенко в сборной и клубе? На двух стульях усидеть нельзя – завалишься и с первого, и со второго»

Белорусский специалист Олег Дулуб считает, что тренер не может одновременно возглавлять сборную и клуб.

- Насколько нормально, что сборную тренирует человек, который возглавляет команду из национального чемпионата?

– Это вопрос не ко мне, это вопрос к федерации. На двух стульях усидеть нельзя – завалишься и с первого, и со второго. Это я четко понял, – сказал Дулуб.

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