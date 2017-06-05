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Виктор Гончаренко: «В финале Лиги чемпионов огорчило поведение Рамоса. Особенно на контрасте с благородством проигравшего Буффона»

06.06.2017 19:43 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский наставник ЦСКА Виктор Гончаренко в интервью корреспонденту «Прессбола» Сергею Новикову рассказал, что в финале Лиги чемпионов переживал за «Ювентус».

- В финале Лиги чемпионов болели...

– За «Ювентус».

- Огорчились?

– Больше всего — поведением Серхио Рамоса. Особенно на контрасте с благородством проигравшего Буффона. Рамос повел себя неадекватно и уровню матча, и тому, что происходило на поле. За этим скрывается интересное явление. Команды уровня «Реала» выгадывают привилегии, оказывая колоссальное воздействие на судей. Принцип такой: идет агрессивный наглый фол для срыва атаки соперника, и при этом вся команда кричит, что ничего не было. И наоборот, когда останавливают своих. Когда такая реакция постоянна, арбитры начинают сомневаться. Такое давление на них — в философии клуба. Мы видели это еще в БАТЭ. Помните, Хагушу дали в Мадриде вторую желтую за рядовой фол против Дренте, а когда Рамос локтем въехал в лицо Сосновскому, рефери отвернулся? Буша-старшего как-то спросили, что для него изменилось после ухода с поста президента. Он отшутился: я стал чаще проигрывать в гольф. То есть исчезли проявления почитания. Так и против «Реала» приходится бороться не только с игроками во главе с Криштиану, но еще и с историей, традициями, давлением трибун. Не каждый, в том числе и судья, готов это выдержать, – сказал Гончаренко.

 
 
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Белорусский наставник ЦСКА Виктор Гончаренко в интервью корреспонденту «Прессбола» Сергею Новикову рассказал, что в финале Лиги чемпионов переживал за...

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