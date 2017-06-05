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Легчилин покинул расположение сборной Беларуси из-за переутомления

06.06.2017 20:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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После проведенного медосмотра у полузащитника брестского «Динамо» Алексея Легчилина были выявлены симптомы переутомления. Для уточнения физического состояния футболист был направлен на дообследование.

Все остальные игроки сборной Беларуси тренируются в общей группе и готовятся к матчу против Болгарии в штатном режиме.

Отметим, что в нынешнем сезоне Легчилин провел 14 матчей в составе брестского «Динамо» в чемпионате и Кубке Беларуси, также принял участие в одной встрече сборной. Подробная статистика 25-летнего полузащитника здесь.

9 июня сборная Беларуси проведет отборочный поединок чемпионата мира с болгарами (Борисов, «Борисов-Арена», 21.45), а 12-го — товарищескую встречу с новозеландцами (Минск, стадион «Трактор», 19.00).

 
Теги: Минск
 
 
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После проведенного медосмотра у полузащитника брестского «Динамо» Алексея Легчилина были выявлены симптомы переутомления.

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