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Денис Шунто: «В «Крумкачах» есть футболисты, которые не менее достойны вызова в сборную, чем игроки брестского «Динамо»

06.06.2017 21:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Председатель «Крумкачоў» Денис Шунто считает, что в команде есть футболисты достойные вызова в сборную Беларуси.

– Все зависит от желания главного тренера. Брестское «Динамо» занимает 12-е место (после 10-ти туров – прим.) – 3 человека в сборной. Не думаю, что там игроки сильнее наших. Может быть игроки лучше вписываются в концепцию главного тренера сборной. Считаю, у нас есть тоже достойные футболисты, не менее достойные, чем у брестского «Динамо», – сказал Шунто в программе «Спорт-кадр» на канале «Беларусь 5».

 
 
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Председатель «Крумкачоў» Денис Шунто считает, что в команде есть футболисты достойные вызова в сборную Беларуси.

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