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Товарищеские матчи. Дания сыграла вничью с Германией, Украина проиграла Мальте

06.06.2017 23:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сборная Германии в Брондбю проведет товарищеский матч с Данией.

Товарищеские матчи

Украина – Мальта 0:1 (0:1, 0:0)
Дата проведения
6 июня, 20.00, «Либенау»
Онлайн матча
Гол:
0:1 – 14 Мускат.
УкраинаПятов, Ракицкий (Кривцов, 46), Кучер (Ордец, 46), Матвиенко (Бутко, 46), Морозюк (Соболь, 46), Сидорчук (Малышев, 46), Коваленко (Шепелев, 46), Степаненко (Шахов, 46), Малиновский (Цыганков, 46), Ярмоленко (Коноплянка, 46), Селезнев (Беседин, 46).
МальтаХогг (Бонелло, 46), Мускат (Бирман, 90), Борг (Магри, 90), Аджиус, Мускат (Камиллери, 46), Кристенсен (Camilleri, 67), Фейлла (Церафа, 57), Фенек (Беццина, 82), Эффионг (Мифсуд, 70), Пизани, Шембри (Гэмбин, 60).
Предупреждения:
Мускат (45), Кучер (45).
Израиль – Молдова 1:1 (0:0, 1:1)
Дата проведения
6 июня, 20.30, «Нетанья»
Онлайн матча
Голы:
0:1 – 51 Гынсарь, 1:1 – 90, пенальти Саар.
Дания – Германия 1:1 (1:0, 0:1)
Дата проведения
6 июня, 21.45, «Брондбю»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – 18 Эриксен, 1:1 – 88 Киммих.
ДанияРеннов, Кристенсен (Йоргенсен, 46), Дурмиси (Соренсен, 65), Ларсен, Вестергор, Дилэйни, Квист (Шене, 46), Эриксен (Лерагер, 65), Брэйтуэйт, Йоргенсен (Дольберг, 76), Поульсен (Вибе, 76).
ГерманияТрапп, Рюдигер, Гинтер (Юнес, 66), Хектор (Платтенхардт, 89), Зюле, Горетцка (Демирбай, 77), Киммих, Руди (Джан, 59), Дракслер, Вагнер (Брандт, 67), Штиндль.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
 
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Сборная Германии в Брондбю проведет товарищеский матч с Данией.

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