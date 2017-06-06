|
Товарищеские матчи. Дания сыграла вничью с Германией, Украина проиграла Мальте
- Размер текста:
- A
- A
- A
Сборная Германии в Брондбю проведет товарищеский матч с Данией.
Товарищеские матчи
- Дата проведения
-
6 июня, 20.00, «Либенау»
- Гол:
-
0:1 –
14 Мускат.
Украина –
Пятов, Ракицкий (Кривцов, 46), Кучер (Ордец, 46), Матвиенко (Бутко, 46), Морозюк (Соболь, 46), Сидорчук (Малышев, 46), Коваленко (Шепелев, 46), Степаненко (Шахов, 46), Малиновский (Цыганков, 46), Ярмоленко (Коноплянка, 46), Селезнев (Беседин, 46).
Мальта –
Хогг (Бонелло, 46), Мускат (Бирман, 90), Борг (Магри, 90), Аджиус, Мускат (Камиллери, 46), Кристенсен (Camilleri, 67), Фейлла (Церафа, 57), Фенек (Беццина, 82), Эффионг (Мифсуд, 70), Пизани, Шембри (Гэмбин, 60).
- Предупреждения:
-
Мускат
(45), Кучер
(45).
- Дата проведения
-
6 июня, 21.45, «Брондбю»
- Голы:
-
1:0 –
18 Эриксен,
1:1 –
88 Киммих.
Дания –
Реннов, Кристенсен (Йоргенсен, 46), Дурмиси (Соренсен, 65), Ларсен, Вестергор, Дилэйни, Квист (Шене, 46), Эриксен (Лерагер, 65), Брэйтуэйт, Йоргенсен (Дольберг, 76), Поульсен (Вибе, 76).
Германия –
Трапп, Рюдигер, Гинтер (Юнес, 66), Хектор (Платтенхардт, 89), Зюле, Горетцка (Демирбай, 77), Киммих, Руди (Джан, 59), Дракслер, Вагнер (Брандт, 67), Штиндль.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сборная Германии в Брондбю проведет товарищеский матч с Данией.
-
Картину с Александром Лукашенко и его сыном Николаем не разрешили показывать во Дворце искусства
13:26, Tut.by
-
Картинка дня: посетитель аквапарка "нарушил законы физики"
14:16, Tut.by
-
Губернатор Витебщины установил рекорд Беларуси в жиме штанги лежа
07:43, Tut.by
-
Житель Солигорска вместо благодарности получил перелом черепа
12:38, Tut.by
-
Полезные секреты: как правильно пользоваться пылесосами
08:02, Tut.by
-
СМИ: Катар заплатил выкуп террористам — миллиард долларов
10:46, Ежедневник
-
В Лиозно изнасиловали 8-летнюю девочку. Подозреваемый - местный житель
12:10, Tut.by
-
Прокурор: девочку в Лиозно изнасиловали, пока родители спали
16:31, Sputnik Беларусь
-
В Бресте семейную пару подозревают в оскорблении президента
17:20, Tut.by
-
Чехия отказалась принимать беженцев по квотам ЕС
07:22, Tut.by
-
По Источникам
-
Свежие новости
-
Самое читаемое
-
Интересы
|
Комментарии