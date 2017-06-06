Олег Дулуб: «Никогда не слышал, чтобы в украинских СМИ обсуждали зарплаты игроков или писали, что они дармоеды»

Главный тренер «Карпат» Олег Дулуб рассказал, что в Украине не считают футболистов дармоедами.

- В Беларуси спортсменов порой называют дармоедами. В Украине возможно такое отношение?

– Нет, такое невозможно. Футбол здесь – игра номер один. Могут критиковать, что неправильно играют, не бегают. Но я никогда не слышал, чтобы в СМИ обсуждали зарплаты игроков, что они дармоеды. Они не проедают государственные деньги, почти все клубы – частные. Негативно отношусь к такому отношению к футболистам у нас в стране. Почему-то никто не обсуждает зарплаты хоккеистов, которые на порядок выше, чем у футболистов, – сказал Дулуб в эфире программы «Спорт-кадр» на канале «Беларусь 5».