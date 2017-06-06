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«Реал» отказался продать Морату «МЮ» за 60 млн евро
07.06.2017 08:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Реал» отклонил предложение «Манчестер Юнайтед» о трансфере форварда Альваро Мораты.
Сообщается, что английский клуб предложил за 24-летнего испанца 60 миллионов евро, но мадридцы ответили отказом. «Реал» готов отпустить Морату за 90 миллионов.
Ранее стало известно, что нападающий может стать частью сделки по переходу вратаря «МЮ» Давида Де Хеа в мадридский клуб.
В 26 матчах минувшего чемпионата Испании на счету Мораты 15 голов и 5 результативных передач.
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«Реал» отклонил предложение «Манчестер Юнайтед» о трансфере форварда Альваро Мораты.
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