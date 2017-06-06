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Месси не попал в символическую сборную ЛЧ по версии France Football

07.06.2017 08:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Форвард «Барселоны» Лионель Месси, второй снайпер (11 голов) минувшей Лиги чемпионов после Криштиану Роналду, не вошел в символическую сборную турнира по версии журнала France Football, учредителя награды «Золотой мяч».

Месси попал лишь в список запасных.

Символическая сборная ЛЧ по версии France Football

Буффон – Дани Алвес, Бонуччи (все – «Ювентус»), Серхио Рамос, Марсело – Модрич (все – «Реал»), Фабиньо, Лемар (оба — «Монако») – Дибала («Ювентус»), Неймар («Барселона»), Роналду («Реал»).

Запасные: тер Стеген, Месси (оба – «Барселона»), Кьеллини, Хедира, Манджукич (оба – «Ювентус»), Менди («Монако»), Бензема («Реал»).

 
 
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Форвард «Барселоны» Лионель Месси, второй снайпер (11 голов) минувшей Лиги чемпионов после Криштиану Роналду, не вошел в символическую сборную турнира по версии...

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