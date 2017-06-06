«Реал» хочет согласовать трансфер де Хеа на этой неделе, игроки поддерживают Кейлора Наваса

«Реал» твердо намерен приобрести голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида де Хеа.

Как сообщает Marca, мадридский клуб хочет согласовать трансфер испанца уже на этой неделе, чтобы не повторилась история 2015 года, когда клубы не успели оформить трансфер вратаря.

Сумма трансфера оценивается в 75 миллионов евро. Несмотря на то, что у Кейлора Наваса есть поддержка среди игроков, руководители «Реала» считают, что покупка Де Хеа необходима.