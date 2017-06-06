Людас Румбутис: «На чемпионате мира немцы разгромили бразильцев – 7:1. И что, после этого кто-то скажет, что Неймар не умеет играть в футбол?»

Главный тренер молодежной сборной Беларуси Людас Румбутис перед матчем против Сан-Марино заявил, что о недооценке соперника можно не беспокоиться.

— О недооценке соперника можно не беспокоиться?

— После такого товарищеского матча — точно. Нужно забыть этот результат. На чемпионате мира немцы разгромили бразильцев — 7:1. И что, после этого кто-то скажет, что Неймар не умеет играть в футбол? Такие игры случаются, я сам принимал в них участие — по-моему, 2:7 получили от московского «Спартака». Залетало все, – сказал Румбутис.