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Людас Румбутис: «На чемпионате мира немцы разгромили бразильцев – 7:1. И что, после этого кто-то скажет, что Неймар не умеет играть в футбол?»
07.06.2017 08:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер молодежной сборной Беларуси Людас Румбутис перед матчем против Сан-Марино заявил, что о недооценке соперника можно не беспокоиться.
— О недооценке соперника можно не беспокоиться?
— После такого товарищеского матча — точно. Нужно забыть этот результат. На чемпионате мира немцы разгромили бразильцев — 7:1. И что, после этого кто-то скажет, что Неймар не умеет играть в футбол? Такие игры случаются, я сам принимал в них участие — по-моему, 2:7 получили от московского «Спартака». Залетало все, – сказал Румбутис.
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Людас Румбутис: «На чемпионате мира немцы разгромили бразильцев – 7:1. И что, после этого кто-то скажет, что Неймар не умеет играть в футбол?»
Главный тренер молодежной сборной Беларуси Людас Румбутис перед матчем против Сан-Марино заявил, что о недооценке соперника можно не беспокоиться.
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