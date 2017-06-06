﻿ Вячеслав Федоренков: «Динамо»? А часики тикают. Вхолостую. И, видимо, причина – «няма грошай». 21.by
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Вячеслав Федоренков: «Динамо»? А часики тикают. Вхолостую. И, видимо, причина – «няма грошай»

07.06.2017 10:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Журналист «Прессбола» Вячеслав Федоренков поделился мнением о межсезонье минского «Динамо».

«Это ладно — не привыкать: волны импортозамещения накрывают «Динамо» не впервые. Куда более любопытно сейчас: кем замещать-то? Несмотря на совещание на самом высоком уровне, внятного ответа, будет ли отказ действительно тотальным, или калитку оставят приоткрытой, все еще не получено. Диапазон приоткрытости тоже невнятный и лишь угадывающийся: «что-то около трех».

И это было бы еще полбеды, но что касается белорусской составляющей, то ростер «Динамо» тоже не отличается насыщенностью. Под ружьем сейчас нет и десятка штыков, новичков пока также нет. Ясно, что в этом случае проще: призвать под знамена рекрутов «именем революции» новому (или все же старому?) наставнику «зубров» будет несложно — проходили не раз. Но опять же все еще непонятно, кто будет «свистеть» и когда. А часики тикают. Вхолостую...

И, видимо, по вполне утилитарной причине – «няма грошай». О задержках выплат за прошлый сезон игроки ближе к лету уже не стеснялись говорить вслух.

Судя по тому, что у трансферных новостей команды до сих пор однонаправленный вектор — кто ушел, — вопросы все еще не закрыты. При сем не стоит забывать, что уже есть и сопутствующие новые — компенсации за досрочное расторжение контрактов. В откровенном «кидалове» белорусский полпред в КХЛ, слава богу, прежде замечен не был. А неоткровенное если и может иметь место, то только в отношении к своим, да и то не из числа топов.

Когда клуб сможет закрыть дефицит бюджета, можно только догадываться. При сем это третье неизвестное — самое фундаментальное. От него будет танцевать и первое, и второе. Первое — в меньшей степени, если речь действительно пойдет о белорусском тренерском штабе в любом его составе. Второе — в большей, особенно когда рамки легионерской квоты будут наконец определены и официально объявлены», – сказал Федоренков.

 
Теги: Новости
 
 
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Журналист «Прессбола» Вячеслав Федоренков поделился мнением о межсезонье минского «Динамо».

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