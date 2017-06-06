|
A Bola: «МЮ», «ПСЖ» и «Монако» готовы предложить за Роналду 180 млн евро
07.06.2017 10:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
Форвард «Реала» Криштиану Роналду попал в сферу интересов сразу четырех клубов.
По информации A Bola, «ПСЖ», «Монако», один из китайских клубов, а также «Манчестер Юнайтед», бывший клуб 32-летнего португальца, согласны предложить за него 180 миллионов евро.
Контракт Роналду с «Реалом» рассчитан до июня 2021 года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Форвард «Реала» Криштиану Роналду попал в сферу интересов сразу четырех клубов.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии