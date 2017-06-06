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A Bola: «МЮ», «ПСЖ» и «Монако» готовы предложить за Роналду 180 млн евро

07.06.2017 10:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Форвард «Реала» Криштиану Роналду попал в сферу интересов сразу четырех клубов.

По информации A Bola, «ПСЖ», «Монако», один из китайских клубов, а также «Манчестер Юнайтед», бывший клуб 32-летнего португальца, согласны предложить за него 180 миллионов евро.

Контракт Роналду с «Реалом» рассчитан до июня 2021 года.

 
 
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Форвард «Реала» Криштиану Роналду попал в сферу интересов сразу четырех клубов.

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