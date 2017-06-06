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Евро-2019 (U-21). Квалификация. Беларусь принимает Сан-Марино

07.06.2017 11:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня молодежная сборная Беларуси стартует в квалификации Евро-2019.

Евро-2019 (U-21)

Квалификация

Группа 1

Беларусь – Сан-Марино

7 июня, 19.00. Минск, стадион «Трактор»

Прямая трансляция – «Беларусь 5».

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.

Таблица квалификации Евро U-21

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
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Сегодня молодежная сборная Беларуси стартует в квалификации Евро-2019.

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