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Евро-2019 (U-21). Квалификация. Беларусь принимает Сан-Марино
07.06.2017 11:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня молодежная сборная Беларуси стартует в квалификации Евро-2019.
Евро-2019 (U-21)
Квалификация
Группа 1
Беларусь – Сан-Марино
7 июня, 19.00. Минск, стадион «Трактор»
Прямая трансляция – «Беларусь 5».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.
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Сегодня молодежная сборная Беларуси стартует в квалификации Евро-2019.
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