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Басков, Варивончик и Гончаров избраны заместителями председателя ФХБ
07.06.2017 11:23 — Новости Спорта | Tribuna.com
Дмитрий Басков, Анатолий Варивончик и Сергей Гончаров избраны заместителями председателя ФХБ.
Такое решение было принято на внеочередной отчетно-выборной конференции.
Напомним, две с половиной недели назад Семен Шапиро сменил на посту руководителя ФХБ Игоря Рачковского.
Отметим, что на официальном сайте ФХБ до перевыборов заместителями значились Сергей Гончаров, Андрей Асташевич, Владимир Бережков, Алексей Прокопович и Анатолий Варивончик.
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Дмитрий Басков, Анатолий Варивончик и Сергей Гончаров избраны заместителями председателя ФХБ.
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