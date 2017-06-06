Басков, Варивончик и Гончаров избраны заместителями председателя ФХБ

Дмитрий Басков, Анатолий Варивончик и Сергей Гончаров избраны заместителями председателя ФХБ.

Такое решение было принято на внеочередной отчетно-выборной конференции.

Напомним, две с половиной недели назад Семен Шапиро сменил на посту руководителя ФХБ Игоря Рачковского.

Отметим, что на официальном сайте ФХБ до перевыборов заместителями значились Сергей Гончаров, Андрей Асташевич, Владимир Бережков, Алексей Прокопович и Анатолий Варивончик.