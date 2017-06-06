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Басков, Варивончик и Гончаров избраны заместителями председателя ФХБ

07.06.2017 11:23 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Дмитрий Басков, Анатолий Варивончик и Сергей Гончаров избраны заместителями председателя ФХБ.

Такое решение было принято на внеочередной отчетно-выборной конференции.

Напомним, две с половиной недели назад Семен Шапиро сменил на посту руководителя ФХБ Игоря Рачковского.

Отметим, что на официальном сайте ФХБ до перевыборов заместителями значились Сергей Гончаров, Андрей Асташевич, Владимир Бережков, Алексей Прокопович и Анатолий Варивончик.

 
 
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Дмитрий Басков, Анатолий Варивончик и Сергей Гончаров избраны заместителями председателя ФХБ.

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