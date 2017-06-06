Генпрокуратура: «По делу о договорных матчах до настоящего времени не рассмотрены ходатайства обвиняемых об освобождении их от уголовной ответственности»

Генеральная прокуратура прокомментировала задержку вынесения решения по делу о договорных матчах, по которому проходят около 20 человек, причастных к белорусскому футболу.

«На ваш запрос по уголовному делу о договорных матчах, по которому привлечены в качестве обвиняемых Замара В.И., Сыроквашко Ю.В., Рыжко Ю.А. и другие лица сообщаю, что указанное уголовное дело находится в Генеральной прокуратуре Республики Беларусь, поскольку до настоящего времени не рассмотрены ходатайства обвиняемых об освобождении их от уголовной ответственности по основаниям, предусмотренным статьей 88-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь», – говорится в письме за подписью старшего прокурора управления по надзору за исполнением законодательства Следственным комитетом В. Бабашинского.

Письмо датировано 23 мая.

Статья 88-1 УК РБ предполагает освобождение от уголовной ответственности в связи с добровольными возмещением причиненного ущерба.

Решение об освобождении от уголовоной ответсвенности принимает специальная комиссия при президенте. Однако сроков, в который должно быть принято решение, не прописано.

Отметим, что Следственный комитет распространил информацию о том, что данное дело завершено и что обвиняемые знакомятся с материалами дела 23 января 2017 года. Согласно ст. 257 УПК РБ срок ознакомления не может превышать один месяц, после чего дело должно быть направлено прокурору, который, согласно ст. 264 УПК РБ в срок до 15 суток принимает решение о передаче дела в суд, возвращении дела на дополнительное расследование либо о прекращении предварительного расследования. Таким образом, решение по данному делу должно было быть принято не позднее 11 марта 2017 года.