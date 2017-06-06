Людас Румбутис: «Лисакович? Он нас не понимает, и мы его не понимаем в этом плане»

Главный тренер молодежной сборной Беларуси Людас Румбутис на пресс-конференции накануне отборочного матча чемпионата Европы с командой Сан-Марино рассказал о ситуации с форвардом «Шахтера» Виталием Лисаковичем, который из-за травмы не участвует в сборе «молодежки».

– У вас был разговор с Лисаковичем? Ведь с ним такое случается уже не впервые. В клубе человек играет, а в сборной – нет...

– Конечно, был. Он в прошлый раз приехал на сбор. Сказал, что хочет играть, но не может. Если человек не может, если у него что-то болит, ты же его не заставишь играть. Остается какая-то недосказанность. Он нас не понимает, и мы его не понимаем в этом плане. Сборная — это сборная. Все игроки стремятся выступать за национальную команду. И уговаривать мы никого не будем. Человек сам себе хозяин. Если он хочет расти как футболист, он должен играть за сборную. Если он хочет чего-то другого, то это его проблемы. Человек очень талантливый. Очень надеюсь, что у него появится желание играть за сборную. Он вменяемый игрок, вменяемый человек, – сказал Румбутис.