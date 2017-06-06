Семен Шапиро: «Пока у меня не было встреч ни с претендентами на место, ни с теми, кто сегодня тренирует сборную»

Председатель ФХБ Семен Шапиро отметил, что система, созданная его предшественником, нуждается в небольшой корректировке.

– Насколько тяжелым был выбор заместителей?

– Все они — известные в стране люди, хорошо знакомые общественности. Так что не думаю, что для кого-то их фамилии были новы. Анатолий Варивончик — легендарный хоккеист, очень много сделавший для отечественного хоккея, «Немана» — в частности. Басков — один из лучших на сегодняшний день тренеров. Гончаров — также весьма достойная кандидатура. Это человек, немало потрудившийся на благо белорусского хоккея.

От меня требуется организовать систему, где каждый будет выполнять свою функцию. Не хочу сказать, будто ее не было. Просто уже откорректируем созданное. Каждый будет отвечать за определенное направление. Вчера, например, разговаривал с руководителями частных школ, которые занимаются тем же нужным делом, что и федерация. Теперь появится человек, который станет плотно с ними работать и отслеживать их проблемы. Скажем, обеспечение льдом и проведение соревнований.

– Можно ли уже сказать, что тренерский штаб национальной командой не продолжит с ней работу?

– Нет. На сегодняшний день ясности нет. Пока у меня не было встреч ни с претендентами на место, ни с теми, кто сегодня тренирует сборную.

– Какую роль в новой концепции будет играть минское «Динамо»?

– Менять систему не имеем права. Там должны вести подготовку, расти и формироваться будущие игроки национальной сборной. Несколько дней назад у меня состоялась встреча с руководством клуба, в рамках которой обменялись мнениями по поводу подбора игроков, легионеров. Увы, эта тема сейчас слишком часто муссируется, комментируется буквально каждое высказывание на этот счет. На самом же деле идет спокойная, плановая работа.

– Может, расставите точки над «i»?

– Пока не готов отвечать на данные вопросы. Это опять погоня за какой-то сенсацией. Назову фамилию — и сразу идет обсасывание. А люди порой находятся за рубежом, не совсем понимают, что происходит. Лучше встретиться и поговорить лично, отыскать оптимальный вариант. Иногда пресса не способствует нормальному функционированию. Правильнее сначала принять решение, а уже потом сообщать СМИ. А так — даем пищу для серьезных размышлений. Что вы от меня хотите услышать? Самолично подобные решений не принимаю, – сказал Шапиро.