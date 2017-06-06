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«Магнитка» подписала 2-летний контракт с Эллисоном
07.06.2017 13:02 — Новости Спорта | Tribuna.com
Бывший нападающий минского «Динамо» Мэтт Эллисон стал игроком «Магнитки».
«Поставлены подписи под двухлетним контрактом с Мэттом Эллисоном», – подтвердил вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин.
На прошлой неделе 33-летний канадец расторг контракт с «Динамо».
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Бывший нападающий минского «Динамо» Мэтт Эллисон стал игроком «Магнитки».
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