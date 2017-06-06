Алексей Калюжный: «Если буду полезен в тренерском штабе сборной Беларуси, такое предложение приму»

Экс-форвард сборной Беларуси Алексей Калюжный сообщил, что согласился бы войти в тренерский штаб команды.

- Сейчас много говорится, что нужно усиливать отечественными специалистами и сборную, и клубы. Возможно, делаете для себя оргвыводы в пользу тренерской работы?

– Конечно, мне это интересно. К тому же я окончил высшую школу тренеров, у меня есть тренерский лицензия КХЛ. Моя дипломная работа посвящена профессиональной подготовке хоккеистов. Поэтому, безусловно, хотелось бы найти возможность и реализовывать себя в хоккее далее. Все же это все моя жизнь, я живу хоккеем до сих пор. Несмотря на то, что уже не играю, я в курсе всех новостей, всех последних тенденций в нашем виде.

- А если с прицелом на главную сборную? Понятно, что не все зависит от вас, но, как говорится, вдруг карта ляжет?

– Естественно, если я буду полезен в штабе сборной, такое предложение приму. Я понимаю, что у меня нет опыта, чтобы быть главным тренером. Еще многому надо учиться. Но хорошо бы побыть помощником в сильного специалиста, понаблюдать, что и как он делает, набраться опыта, применить какие-то свои знания.

Я недавно прочитал автобиографическую книгу легендарного Алекса Фергюсона, с интересом слежу за карьерой Жозе Моуриньо. Сегодня это футбольные глыбы, но они тоже начинали за спинами великих тренеров, что потом позволило им строить собственную карьеру.

Конечно, было бы приятно получить предложение от сборной, попытаться помочь ребятам. Я знаю, что могу передать свой опыт, у меня есть определенный авторитет. Было бы интересно, почему нет? – сказал Калюжный.