Кадровый день в хоккее: Бережков больше не заместитель Шапиро

МИНСК, 7 июн — Sputnik. Делегаты отчетной конференции Федерации хоккея Беларуси избрали трех новых заместителей председателя ФХБ, освободив от должности трех предыдущих, сообщили в пресс-службе федерации.



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В Минске 7 июня прошла внеочередная выборная конференция ФХБ.

"По итогам голосования от должностей заместителя председателя освобождены Владимир Бережков, Андрей Асташевич и Александр Алексеев", — сообщили Sputnik в среду в пресс-службе.

По решению конференции, сохранили за собой должности зампредов ФХБ председатель правления ХК "Неман" Гродно Анатолий Варивончик и член Совета ИИХФ Сергей Гончаров, зампредом избран директор СДЮШОР БФСО "Динамо" Дмитрий Басков.

Как ранее сообщало агентство, в мае на должность председателя ФХБ был назначен Семен Шапиро>>