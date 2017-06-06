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Кадровый день в хоккее: Бережков больше не заместитель Шапиро

07.06.2017 15:14 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 июн — Sputnik. Делегаты отчетной конференции Федерации хоккея Беларуси избрали трех новых заместителей председателя ФХБ, освободив от должности трех предыдущих, сообщили в пресс-службе федерации.

Кадровый день в хоккее: Бережков больше не заместитель Шапиро
© Sputnik / Виктор Толочко
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В Минске 7 июня прошла внеочередная выборная конференция ФХБ.

"По итогам голосования от должностей заместителя председателя освобождены Владимир Бережков, Андрей Асташевич и Александр Алексеев", — сообщили Sputnik в среду в пресс-службе.

По решению конференции, сохранили за собой должности зампредов ФХБ председатель правления ХК "Неман" Гродно Анатолий Варивончик и член Совета ИИХФ Сергей Гончаров, зампредом избран директор СДЮШОР БФСО "Динамо" Дмитрий Басков.

Как ранее сообщало агентство, в мае на должность председателя ФХБ был назначен Семен Шапиро>>

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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По итогам голосования от должностей заместителя председателя кроме Бережкова освобождены Андрей Асташевич и Александр Алексеев.

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