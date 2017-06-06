|
Кадровый день в хоккее: Бережков больше не заместитель Шапиро
07.06.2017 15:14 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 июн — Sputnik. Делегаты отчетной конференции Федерации хоккея Беларуси избрали трех новых заместителей председателя ФХБ, освободив от должности трех предыдущих, сообщили в пресс-службе федерации.
© Sputnik / Виктор Толочко
В Минске 7 июня прошла внеочередная выборная конференция ФХБ.
"По итогам голосования от должностей заместителя председателя освобождены Владимир Бережков, Андрей Асташевич и Александр Алексеев", — сообщили Sputnik в среду в пресс-службе.
По решению конференции, сохранили за собой должности зампредов ФХБ председатель правления ХК "Неман" Гродно Анатолий Варивончик и член Совета ИИХФ Сергей Гончаров, зампредом избран директор СДЮШОР БФСО "Динамо" Дмитрий Басков.
Как ранее сообщало агентство, в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По итогам голосования от должностей заместителя председателя кроме Бережкова освобождены Андрей Асташевич и Александр Алексеев.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии