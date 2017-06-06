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Василий Хомутовский: «Легчилин? К проблеме переутомления нужно относиться серьезно. Лучше недотренировать, чем перетренировать»

07.06.2017 15:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Тренер вратарей клуба «Крумкачы» Василий Хомутовский прокомментировал отсутствие на тренировке сборной Беларуси Алексея Легчилина, связанное с переутомлением.

«На самом деле это нередкий случай. Ведь у спортсменов и футболистов действительно большие нагрузки. Если у игрока большое количество матчей за клуб, добавляются поединки в форме национальной сборной, все это вкупе с эмоциональным напряжением и усталостью, тогда все это может привести к переутомлению.

Вообще, я хотел бы сказать, что к проблеме переутомления нужно относиться серьезно. Игра за игрой, тренировки, плюс эмоциональность – все это скапливается и вылазит потом. И профессионализм докторов заключается как раз в том, чтобы выявить признаки переутомления на начальной стадии, чтобы оно не прогрессировало. И есть хорошая поговорка: лучше недотренировать, чем перетренировать. Загнать легко, а достать человека из этого состояния очень тяжело и долго», – сказал Хомутовский.

Легчилин покинул расположение сборной Беларуси из-за переутомления

 
 
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Тренер вратарей клуба «Крумкачы» Василий Хомутовский прокомментировал отсутствие на тренировке сборной Беларуси Алексея Легчилина, связанное с переутомлением.

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