«Ювентус» объявил о продлении контракта с Аллегри до 2020 года

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри официально продолжит сотрудничество с клубом.

Клуб объявил о продлении контракта со специалистом до лета 2020 года.

Ранее сообщалось, что соглашение рассчитано на срок до лета 2019 года. В первый сезон по новому контракту зарплата Аллегри вырастет с 4,5 миллиона евро в год до 5,5 миллиона. Еще миллион евро составят возможные бонусы. Во второй год зарплата вырастет до 6-6,5 миллионов плюс тот же миллион в качестве бонусов.