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«Ювентус» объявил о продлении контракта с Аллегри до 2020 года
07.06.2017 16:09 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри официально продолжит сотрудничество с клубом.
Клуб объявил о продлении контракта со специалистом до лета 2020 года.
Ранее сообщалось, что соглашение рассчитано на срок до лета 2019 года. В первый сезон по новому контракту зарплата Аллегри вырастет с 4,5 миллиона евро в год до 5,5 миллиона. Еще миллион евро составят возможные бонусы. Во второй год зарплата вырастет до 6-6,5 миллионов плюс тот же миллион в качестве бонусов.
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри официально продолжит сотрудничество с клубом.
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