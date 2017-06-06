МИНСК, 7 июн — Sputnik. Министерство спорта и туризма будет принимать меры к тем спортсменам и тренерам, кто провоцировал допинговые скандалы с белорусскими спортсменами, заявил заместитель главы профильного ведомства Михаил Портной.



© Sputnik Антон Денисов Белоруска из-за допингового скандала может получить бронзу ОИ-2008

В Минске в Национальном Олимпийском комитете проходит расширенное заседание комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Национального собрания Беларуси.

"Нам не удалось решить проблему допинга, к тому же мы получаем выстрелы из прошлого",- заявил Портной. Определенное количество медалей, завоеванных на пекинской Олимпиаде белорусскими спортсменами, потеряны из-за допинга, из общего числа наград привезенных из Лондона, число медалей сократилось до 10.

"Не известно, что будут с Олимпиадой в Рио-де-Жанейро, пока что удалось избежать допинговых скандалов",- сказал замминистра.

При этом он подчеркнул, что будет ужесточаться ответственность и спрос с тех, кто был причастен к допинговым скандалам.

Портной также обозначил еще одну проблему в спорте высших достижений — отсутствие спортивных юристов и адвокатов, которые могли бы защищать белорусских спортсменов на международной арене. "Есть буквально несколько специалистов в этой сфере, которые знают иностранные языки. Если бы были специалисты такого уровня, белорусским спортсменам удалось бы избежать сложных моментов на лондонской Олимпиаде",- сказал он. Портной считает, что белорусскому спорту высших достижений нужны высокопрофессиональные адвокаты и юристы со знанием иностранных языков. По его словам, данные вопросы должны быть учтены при внесении дополнений и изменений в спортивное законодательство.