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Директор «Карпат»: «У Дулуба сейчас приятные хлопоты, которые требуют его пребывания на месте. Ждем его возвращения во Львов»

07.06.2017 17:39 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Генеральный директор «Карпат» Юрий Дячук-Ставицкий рассказал о том, что у главного тренера команды Олега Дулуба был продлен отпуск на несколько дней.

«Олег Дулуб, как и другие львовяне, сейчас в отпуске. Действительно, Олег Анатольевич попросил продлить ему отпуск на несколько дней, до 20 июня. Дело в том, что он все время был без семьи, когда работал в «Карпатах».

Не буду вдаваться в подробности, скажу лишь, что у него сейчас приятные хлопоты, которые требуют его пребывания на месте. Поэтому медосмотр и первые дни тренировок команда проведет без него. Мы ждем его возвращения во Львов», – сказал Дячук-Ставицкий. 

 

 
 
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Генеральный директор «Карпат» Юрий Дячук-Ставицкий рассказал о том, что у главного тренера команды Олега Дулуба был продлен отпуск на несколько дней.

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