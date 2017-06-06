Директор «Карпат»: «У Дулуба сейчас приятные хлопоты, которые требуют его пребывания на месте. Ждем его возвращения во Львов»

Генеральный директор «Карпат» Юрий Дячук-Ставицкий рассказал о том, что у главного тренера команды Олега Дулуба был продлен отпуск на несколько дней.

«Олег Дулуб, как и другие львовяне, сейчас в отпуске. Действительно, Олег Анатольевич попросил продлить ему отпуск на несколько дней, до 20 июня. Дело в том, что он все время был без семьи, когда работал в «Карпатах».

Не буду вдаваться в подробности, скажу лишь, что у него сейчас приятные хлопоты, которые требуют его пребывания на месте. Поэтому медосмотр и первые дни тренировок команда проведет без него. Мы ждем его возвращения во Львов», – сказал Дячук-Ставицкий.