Генсек НОК: мы ждем извинений за не допущенных на Олимпиаду гребцов

МИНСК, 7 июн – Sputnik. Минск ждет извинений за белорусских гребцов, которых не пустили выступать на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, заявил на заседании комиссии по здравоохранению, физкультуре, семейной и молодежной политике генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Беларуси Анатолий Котов.



© Sputnik / Виктор Толочко Обыск сборной Беларуси в Париже: напрашиваются аналогии с гребцами

На заседании председатель комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси Валентин Михневич заявил, что белорусских спортсменов, которые жертвовали здоровьем, готовились к Олимпиаде на протяжении четырех лет, были потрачены деньги, "просто оскорбили". По его мнению, Беларуси нужно получить если не моральную то хотя бы материальную компенсацию.

"В отношении двух наших спортсменов судебное дело завершено, еще одного гребца оправдали. Претензии французского антидопингового агентства сняты. Мы обратились в Международную федерацию гребли о компенсации морального и материального вреда, но со 100-процентной гарантией можно говорить, что этого не произойдет", – сказал Котов.

При этом он отметил, белорусская сторона будет обращаться в швейцарские суды, привлекать иностранных адвокатов и юристов, чтобы наказать финансово федерацию, из-за которой белорусские спортсмены не выступили на Олимпиаде.

"Мы намерены довести дело до конца", – подчеркнул генсек НОК.

Перед летними Олимпийскими играми в Рио-де-Жанейро французская полиция провела обыск тренировочной базы сборной Беларуси по гребле. В результате мужская команда была отстранена от Игр . Позже CAS оправдал белорусов и признал незаконным недопуск белорусов к главным стартам четырехлетия.