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Беларусь U-21 – Сан-Марино U-21. Березкин, Бахар и Шевченко выйдут в стартовом составе
07.06.2017 18:13 — Новости Спорта | Tribuna.com
Стали известны составы команд на матч квалификации чемпионата Европы Беларусь U-21 – Сан-Марино U-21.
Беларусь U-21: Щербицкий, Иванов, Павловец, Волков, Печенин, Климович, Бессмертный, Березкин, Антилевский, Бахар, Шевченко.
Запасные: Шишлов, Чиж, Хвалько, Джигеро, Яроцкий, Ловец, Шибун.
Сан-Марино U-21: Бенедеттини, Д’Аддарио, Грандони, Чензони, Казадей, Баттистини, Зонзини, Муларони, Лунадей, Тамассини, Вультаджио.
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Стали известны составы команд на матч квалификации чемпионата Европы Беларусь U-21 – Сан-Марино U-21.
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