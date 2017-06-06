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Беларусь U-21 – Сан-Марино U-21. Березкин, Бахар и Шевченко выйдут в стартовом составе

07.06.2017 18:13 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Стали известны составы команд на матч квалификации чемпионата Европы Беларусь U-21 – Сан-Марино U-21.

Беларусь U-21: Щербицкий, Иванов, Павловец, Волков, Печенин, Климович, Бессмертный, Березкин, Антилевский, Бахар, Шевченко.

Запасные: Шишлов, Чиж, Хвалько, Джигеро, Яроцкий, Ловец, Шибун.

Сан-Марино U-21: Бенедеттини, Д’Аддарио, Грандони, Чензони, Казадей, Баттистини, Зонзини, Муларони, Лунадей, Тамассини, Вультаджио.

 
 
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Стали известны составы команд на матч квалификации чемпионата Европы Беларусь U-21 – Сан-Марино U-21.

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