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«Реал» отказался от покупки Де Хеа этим летом

07.06.2017 18:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа в летнее трансферное окно не перейдет в «Реал».

Руководители мадридцев решили не приобретать 26-летнего вратаря сборной Испании за 75 миллионов евро.

В клубе верят в Кейлора Наваса, который останется первым номером команды. В поддержку Наваса высказались игроки «Реала» и главный тренер Зинедин Зидан.

Вторым вратарем «Реала» будет Кико Касилья, Люка Зидан может стать третьим номером команды, а Рубен Яньес, скорее всего, уйдет в другой клуб.

«Реал» продолжит следить за развитием ситуации с 18-летним голкипером «Милана» Джанлуиджи Доннаруммой, который пока не продлил контракт с клубом.

 
 
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Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа в летнее трансферное окно не перейдет в «Реал».

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