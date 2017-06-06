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Лисовец назван лучшим игроком Беларуси по итогам сезона, Пушков – лучший тренер

07.06.2017 19:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Членами исполкома ФХБ были утверждены кандидатуры лучшего игрока и лучшего тренера Беларуси по итогам сезона 2016-2017 годов.

Лучшим игроком Беларуси прошедшего сезона признан защитник национальной сборной и минского «Динамо» Евгений Лисовец.

Лучшим тренером сезона назван наставник «Немана» Сергей Пушков.

Также был утвержден список лауреатов специальных призов по итогам чемпионата

– лучший вратарь – Виталий Трус (ХК «Неман» Гродно),

– лучший защитник – Сергей Дорофеев (ХК «Неман» Гродно),

– лучший нападающий – Павел Боярчук (ХК «Неман» Гродно),

– лучший молодой игрок – Андрей Белевич (ХК «Юность-Минск»),

Лучшим бомбардиром по системе «гол+пас» стал Андрей Михнов (ХК «Юность-Минск»).

Также были утверждены следующие обладатели специальных призов:

– самый полезный игрок плей-офф – Павел Боярчук (ХК «Неман» Гродно),

– лучший арбитр – Владимир Наливайко,

– лучшая арена – ГУ «Гродненский центр олимпийского резерва по хоккею с шайбой».

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Членами исполкома ФХБ были утверждены кандидатуры лучшего игрока и лучшего тренера Беларуси по итогам сезона 2016-2017 годов.

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