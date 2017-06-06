Экстралига. По итогам следующего сезона клубы, занявшие места с 9 по 12, отправятся в Экстралигу-2

По окончании внеочередной выборной конференции ФХБ состоялось заседание исполнительного комитета ассоциации. Члены исполкома ФХБ рассмотрели и поддержали ряд изменений и дополнений в регламент проведения Открытого чемпионата Беларуси

По итогам следующего сезона клубы, занявшие места с 9 по 12, начиная с сезона 2018/2019 годов примут участие в новой лиге – экстралига-2, где также начнут выступление 4 клуба, которые планируется создать к окончанию сезона 2017/2018 годов.

Таким образом, экстралига фактически будет разделена на 2 дивизиона по 8 команд в каждом, между которыми будет производиться ротация по итогам каждого спортивного сезона. Данный шаг призван повысить конкуренцию в лиге и интерес со стороны болельщиков.