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Экстралига. Количество легионеров в клубах в новом сезоне сокращено до пяти, в заявке клуба должно быть 2 белоруса моложе 20 лет
07.06.2017 18:51 — Новости Спорта | Tribuna.com
По окончании внеочередной выборной конференции ФХБ состоялось заседание исполнительного комитета ассоциации.
Члены Исполкома ФХБ рассмотрели и поддержали ряд изменений и дополнений в регламент проведения Открытого чемпионата Беларуси.
Количество игроков, не являющихся гражданами Беларуси, в клубах чемпионата будет сокращено с 8 до 5 игроков.
Количество молодых (не старше 20 лет) игроков, являющихся гражданами Беларуси, в заявочном списке команды должно составлять не менее 2 человек.
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Экстралига. Количество легионеров в клубах в новом сезоне сокращено до пяти, в заявке клуба должно быть 2 белоруса моложе 20 лет
По окончании внеочередной выборной конференции ФХБ состоялось заседание исполнительного комитета ассоциации.
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