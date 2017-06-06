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Экстралига. Количество легионеров в клубах в новом сезоне сокращено до пяти, в заявке клуба должно быть 2 белоруса моложе 20 лет

07.06.2017 18:51 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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По окончании внеочередной выборной конференции ФХБ состоялось заседание исполнительного комитета ассоциации.

Члены Исполкома ФХБ рассмотрели и поддержали ряд изменений и дополнений в регламент проведения Открытого чемпионата Беларуси.

Количество игроков, не являющихся гражданами Беларуси, в клубах чемпионата будет сокращено с 8 до 5 игроков.

Количество молодых (не старше 20 лет) игроков, являющихся гражданами Беларуси, в заявочном списке команды должно составлять не менее 2 человек.

 

 
 
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По окончании внеочередной выборной конференции ФХБ состоялось заседание исполнительного комитета ассоциации.

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