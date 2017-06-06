Сербская «Црвена Звезда» примет участие в Кубке Салея

Спортивный директор ФХБ Александр Хромылев представил предварительный календарь Кубка Салея и 26-го Открытого чемпионата Беларуси.

Первая стадия розыгрыша Кубка пройдет с 8 по 25 августа 2017 года, матчи плей-офф турнира состоятся в сентябре-ноябре 2017 года. В будущем сезоне чемпионат Беларуси начнется 6 сентября 2017 года, седьмая игра финальной серии запланирована на первую неделю апреля 2017 года.

К участию в Кубке Салея вернется команда U20. Еще одним участником турнира станет хоккейный клуб «Црвена Звезда» (Белград, Сербия). Таким образом, Кубок примет международный формат.