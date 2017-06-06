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Сербская «Црвена Звезда» примет участие в Кубке Салея
07.06.2017 19:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Спортивный директор ФХБ Александр Хромылев представил предварительный календарь Кубка Салея и 26-го Открытого чемпионата Беларуси.
Первая стадия розыгрыша Кубка пройдет с 8 по 25 августа 2017 года, матчи плей-офф турнира состоятся в сентябре-ноябре 2017 года. В будущем сезоне чемпионат Беларуси начнется 6 сентября 2017 года, седьмая игра финальной серии запланирована на первую неделю апреля 2017 года.
К участию в Кубке Салея вернется команда U20. Еще одним участником турнира станет хоккейный клуб «Црвена Звезда» (Белград, Сербия). Таким образом, Кубок примет международный формат.
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Спортивный директор ФХБ Александр Хромылев представил предварительный календарь Кубка Салея и 26-го Открытого чемпионата Беларуси.
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