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Сербская «Црвена Звезда» примет участие в Кубке Салея

07.06.2017 19:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Спортивный директор ФХБ Александр Хромылев представил предварительный календарь Кубка Салея и 26-го Открытого чемпионата Беларуси.

Первая стадия розыгрыша Кубка пройдет с 8 по 25 августа 2017 года, матчи плей-офф турнира состоятся в сентябре-ноябре 2017 года. В будущем сезоне чемпионат Беларуси начнется 6 сентября 2017 года, седьмая игра финальной серии запланирована на первую неделю апреля 2017 года.

К участию в Кубке Салея вернется команда U20. Еще одним участником турнира станет хоккейный клуб «Црвена Звезда» (Белград, Сербия). Таким образом, Кубок примет международный формат.

 
 
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Спортивный директор ФХБ Александр Хромылев представил предварительный календарь Кубка Салея и 26-го Открытого чемпионата Беларуси.

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