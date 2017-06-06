Захаров избран председателем тренерского совета ФХБ, Файков и Пушков стали его заместителями

7 июня в федерации хоккея Беларуси прошло заседание тренерского совета. Основным вопросом заседания стали выборы председателя тренерского совета ФХБ и его заместителей.

Большинством голосов было принято решение об избрании Михаила Захарова председателем тренерского совета.

Заместителями были назначены Юрий Файков и Сергей Пушков.

В состав тренерского совета вошли Дмитрий Басков, Анатолий Варивончик, главные тренеры клубов-участников экстралиги, а также главный тренер и ассистенты главного тренера сборной Беларуси, главный и старшие тренеры сборных команд центра по подготовке сборных команд (U16, U17, U18, U20), в том числе старшие тренеры сборных команды U17 и U18, тренер по вратарям центра, начальник центра по подготовке сборных команд (U16, U17, U18, U20). Также было принято решение о вхождении в состав тренерского совета ассоциации тренеров, завершивших тренерскую карьеру, внесших значительный вклад в развитие хоккея Беларуси.