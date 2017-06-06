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Мирча Луческу: «Я принес «Зениту» более 100 млн евро на трансферах Халка, Гарая и Витцеля. И посмотрите, как они со мной обошлись»

07.06.2017 19:41 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу прокомментировал свою отставку.

«Я все еще жду официального уведомления. На сайте клуба мы прочитали о назначении Манчини, но мне никто даже не позвонил.

Это просто невероятно. Я принес «Зениту» более 100 миллионов евро на трансферах Халка, Гарая и Витцеля. И посмотрите, как они со мной обошлись», – заявил Луческу.

 

 
 
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