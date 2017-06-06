Александр Перепечко: «Видно, что игра против Сан-Марино удается ребятам»

Экс-полузащитник молодежной сборной Беларуси Александр Перепечко оценил игру «молодежки» в первом тайме матча против Сан-Марино.

«Хорошая игра, видно, что она удается ребятам. Единственное, пока не удается забить мяч.

Рисунок? Тотальное превосходство на поле наших ребят. Они неплохо выполняют установку тренер. Единственное, пока не получается в завершении, и, возможно, не хватает уверенности при исполнении стандартов», – сказал Перепечко в эфире канала «Беларусь 5».