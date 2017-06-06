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Александр Перепечко: «Видно, что игра против Сан-Марино удается ребятам»
07.06.2017 19:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Экс-полузащитник молодежной сборной Беларуси Александр Перепечко оценил игру «молодежки» в первом тайме матча против Сан-Марино.
«Хорошая игра, видно, что она удается ребятам. Единственное, пока не удается забить мяч.
Рисунок? Тотальное превосходство на поле наших ребят. Они неплохо выполняют установку тренер. Единственное, пока не получается в завершении, и, возможно, не хватает уверенности при исполнении стандартов», – сказал Перепечко в эфире канала «Беларусь 5».
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Экс-полузащитник молодежной сборной Беларуси Александр Перепечко оценил игру «молодежки» в первом тайме матча против Сан-Марино.
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