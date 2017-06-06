ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Александр Перепечко: «Видно, что игра против Сан-Марино удается ребятам»

07.06.2017 19:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Экс-полузащитник молодежной сборной Беларуси Александр Перепечко оценил игру «молодежки» в первом тайме матча против Сан-Марино.

«Хорошая игра, видно, что она удается ребятам. Единственное, пока не удается забить мяч.

Рисунок? Тотальное превосходство на поле наших ребят. Они неплохо выполняют установку тренер. Единственное, пока не получается в завершении, и, возможно, не хватает уверенности при исполнении стандартов», – сказал Перепечко в эфире канала «Беларусь 5».

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экс-полузащитник молодежной сборной Беларуси Александр Перепечко оценил игру «молодежки» в первом тайме матча против Сан-Марино.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Захаров избран председателем тренерского совета ФХБ, Файков и Пушков стали его заместителями
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.06.2017
Белорусская военная газета
07.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика