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Игорь Шуневич: «Легионеров планируем по формуле «1+3» – вратарь и три полевых. Один игрок уже есть — Клинкхаммер»

07.06.2017 20:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Глава наблюдательного совета минского «Динамо» Игорь Шуневич в беседе с корреспондентом «ПБ» Артуром Жолем прокомментировал ход трансферной кампании минчан.

- Какой все-таки будет легионерская формула минского «Динамо» в новом сезоне?

– Мы планируем формулу «1+3» — вратарь и три полевых. Один полевой игрок уже есть — Клинкхаммер. Еще две кандидатуры обсуждаем с их агентами, и в ближайшее время, надеюсь, заключим контракты. Остается открытым вратарский вопрос. Бен Скривенс имеет более выгодную оферту. Хотя свое предложение мы ему тоже отправили — финансовые условия аналогичны тем, которые были в прошедшем сезоне, – сказал Шуневич.

 
 
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Глава наблюдательного совета минского «Динамо» Игорь Шуневич в беседе с корреспондентом «ПБ» Артуром Жолем прокомментировал ход трансферной кампании минчан.

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