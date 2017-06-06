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«МЮ» – самый дорогой клуб мира по версии Forbes, «Барселона» – 2-я, «Реал» – 3-й
07.06.2017 20:53 — Новости Спорта | Tribuna.com
Журнал Forbes назвал топ-20 самых дорогих футбольных клубов мира в 2017 году.
«Барселона» стала второй (3,635), а
Топ-20 самых дорогих клубов мира:
1.
2.
3.
4. «Бавария» – 2,713
5. «Манчестер Сити» – 2,083
6.
7. «Челси» – 1,845
8. «Ливерпуль» – 1,492
9.
10. «Тоттенхэм» – 1,058
11. «ПСЖ» – 841 миллион
12. «Боруссия» Дортмунд – 808
13. «Милан» – 802
14. «Атлетико» – 732
15. «Вест Хэм» – 634
16. «Шальке» – 629
17. «Рома» – 569
18. «Интер» – 537
19. «Лестер» – 413
20. «Наполи» – 379
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Журнал Forbes назвал топ-20 самых дорогих футбольных клубов мира в 2017 году.
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