Анатолий Котов: «Мы обратились в ICF о компенсации морального и материального вреда, но со стопроцентной гарантией можно говорить, что этого не произойдет»

Генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Беларуси Анатолий Котов заявил, что Международная федерация гребного спорта (ICF) должна компенсировать белорусским гребцам пропуск Рио-2016.

«В отношении двух наших спортсменов судебное дело завершено, еще одного гребца оправдали. Претензии французского антидопингового агентства сняты.

Мы обратились в Международную федерацию гребли о компенсации морального и материального вреда, но со стопроцентной гарантией можно говорить, что этого не произойдет», – сказал Котов.

Напомним, что после обысков, инициированных французской полицией, мужская сборная Беларуси по гребле была отстранена от Олимпиады. Позднее Спортивный арбитражный суд (CAS) признал незаконным недопуск спортсменов до Игр.