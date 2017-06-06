ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Анатолий Котов: «Мы обратились в ICF о компенсации морального и материального вреда, но со стопроцентной гарантией можно говорить, что этого не произойдет»

07.06.2017 20:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Беларуси Анатолий Котов заявил, что Международная федерация гребного спорта (ICF) должна компенсировать белорусским гребцам пропуск Рио-2016.

«В отношении двух наших спортсменов судебное дело завершено, еще одного гребца оправдали. Претензии французского антидопингового агентства сняты.

Мы обратились в Международную федерацию гребли о компенсации морального и материального вреда, но со стопроцентной гарантией можно говорить, что этого не произойдет», – сказал Котов.

Напомним, что после обысков, инициированных французской полицией, мужская сборная Беларуси по гребле была отстранена от Олимпиады. Позднее Спортивный арбитражный суд (CAS) признал незаконным недопуск спортсменов до Игр.

 
 
Ссылка на источник 62
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Беларуси Анатолий Котов заявил, что Международная федерация гребного спорта (ICF) должна компенсировать...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Игорь Шуневич: «Легионеров планируем по формуле «1+3» – вратарь и три полевых. Один игрок уже есть — Клинкхаммер»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.06.2017
Белорусская военная газета
07.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика