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Анатолий Котов: «Мы обратились в ICF о компенсации морального и материального вреда, но со стопроцентной гарантией можно говорить, что этого не произойдет»
07.06.2017 20:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Беларуси Анатолий Котов заявил, что Международная федерация гребного спорта (ICF) должна компенсировать белорусским гребцам пропуск Рио-2016.
«В отношении двух наших спортсменов судебное дело завершено, еще одного гребца оправдали. Претензии французского антидопингового агентства сняты.
Мы обратились в Международную федерацию гребли о компенсации морального и материального вреда, но со стопроцентной гарантией можно говорить, что этого не произойдет», – сказал Котов.
Напомним, что после обысков, инициированных французской полицией, мужская сборная Беларуси по гребле была отстранена от Олимпиады. Позднее Спортивный арбитражный суд (CAS) признал незаконным недопуск спортсменов до Игр.
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Анатолий Котов: «Мы обратились в ICF о компенсации морального и материального вреда, но со стопроцентной гарантией можно говорить, что этого не произойдет»
Генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Беларуси Анатолий Котов заявил, что Международная федерация гребного спорта (ICF) должна компенсировать...
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