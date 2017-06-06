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Людас Румбутис: «Сборная Сан-Марино удивила только артистизмом. Папанов и Миронов отдыхают»

07.06.2017 21:04 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер молодежной сборной Беларуси Людас Румбутис прокомментировал результат матча против Сан-Марино (1:0).

– Заработали 3 очка – это главная оценка матча. Конечно, игра оставляет желать лучшего, реализация хромает. Как можно не забить с 2-3 метров?

У нас у тренеров присутствовало волнение, у ребят было волнение. Претензий никому предъявить не могу. Сложно играть, когда соперник так обороняется. У нас нет очень сильных мастеров в индивидуальном плане.

- Команда Сан-Марино чем-то удивила?

– Нет. Удивили только артистизмом. Папанов и Миронов отдыхают. Сколько они валились, сколько тянули время. Я не понимаю, как судья мог смотреть на это со стороны. Просто смешно! Но команда как может, так и играет.

На этом сборе у нас была одна совместная тренировка. Очень сложно было некоторые моменты наиграть. Игроки не в лучшем состоянии, к сожалению. Молодые игроки сыграли по 5-7 игр за свои клубы, им стало сложновато – первенство республики отнимает много сил. Не судите нас строго :), – сказал Румбутис в эфире «Беларусь 5».

Симуляция Березкина в матче с Сан-Марино

 
 
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Главный тренер молодежной сборной Беларуси Людас Румбутис прокомментировал результат матча против Сан-Марино (1:0).

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