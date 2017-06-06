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Заместитель гендиректора ОАО «Нафтан»: «Футболисты не получают зарплату? Ищите корень проблемы в самом клубе»
07.06.2017 21:13 — Новости Спорта | Tribuna.com
Заместитель гендиректора ОАО «Нафтан» Сергей Евтушик рассказал, что все договорные отношения между футбольным клубом и предприятием выполнены.
«Ищите корень проблемы в самом клубе. На сегодняшний день все договорные обязательства, которые были между нашими организациями, выполнены», — сказал Евтушик в эфире канала «Белсат».
Ранее сообщалось, что игроки «Нафтана» четыре месяца
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Заместитель гендиректора ОАО «Нафтан»: «Футболисты не получают зарплату? Ищите корень проблемы в самом клубе»
Заместитель гендиректора ОАО «Нафтан» Сергей Евтушик рассказал, что все договорные отношения между футбольным клубом и предприятием выполнены.
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