Заместитель гендиректора ОАО «Нафтан»: «Футболисты не получают зарплату? Ищите корень проблемы в самом клубе»

Заместитель гендиректора ОАО «Нафтан» Сергей Евтушик рассказал, что все договорные отношения между футбольным клубом и предприятием выполнены.

«Ищите корень проблемы в самом клубе. На сегодняшний день все договорные обязательства, которые были между нашими организациями, выполнены», — сказал Евтушик в эфире канала «Белсат».

Ранее сообщалось, что игроки «Нафтана» четыре месяца не получают зарплату .