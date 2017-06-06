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Жереми Малерб: «Не могу сказать, что Беларусь на фоне Франции выглядит совсем уж бедно»

07.06.2017 21:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Французский голкипер брестского «Динамо» Жереми Малерб сравнил уровень жизни у себя на родине и в Беларуси.

«Конечно, во Франции уровень жизни выше белорусского. Экономика лучше, больше различных компаний и работы. Все-таки мы в Евросоюзе, сотрудничаем с другими странами, и это открывает широкие возможности. Но не могу сказать, что Беларусь на фоне моей родины выглядит совсем уж бедно. Просто у вас более закрытая страна и иногда сложно найти качественные товары. Футбольная форма, обычная одежда, продукты питания — выбор меньше, чем во Франции.

Средняя зарплата у меня на родине — 2-2,5 тысячи евро в месяц. Однако это до уплаты налогов, а они во Франции большие. Чистыми люди получают процентов на 40 меньше. Налогов у нас вообще много, причем не только подоходный, а и на недвижимость и так далее. Имеешь в собственности дом — отстегиваешь за него круглую сумму. Все это съедает значительную часть доходов.

Что касается цен, то продукты питания в Беларуси немного дешевле — и в магазине, и на рынке. Хотя качественная еда, наоборот, дороже. Во Франции хорошее филе говядины можно купить за десять евро, а здесь сопоставимое по качеству будет стоить все двадцать.

Что в Беларуси намного дешевле, так это бензин. А вот с дизельным топливом ситуация обратная: оно здесь дороже, чем в моей стране. Во Франции вообще-то дизель дешевле бензина, а у вас почему-то наоборот, – сказал Малерб.

 
 
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Французский голкипер брестского «Динамо» Жереми Малерб сравнил уровень жизни у себя на родине и в Беларуси.

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