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Игорь Шуневич: «Главным тренером «зубров» мы видим Вудкрофта. А вот его помощниками хотим сделать белорусов»

07.06.2017 21:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Глава наблюдательного совета минского «Динамо» Игорь Шуневич в беседе с корреспондентом «ПБ» Артуром Жолем прокомментировал будущий состав тренерского штаба «зубров».

– Главным тренером мы видим прежнего наставника — Крэйга Вудкрофта. Его помощниками планируем сделать белорусов — специалистов нашей отечественной хоккейной школы. Соответственно ни Паско, ни Дэвисон, ни Скарфаген в клубе не останутся.

- Девять динамовцев имеют статус ограниченно свободных агентов, еще четырнадцать — неограниченно свободных. Болельщики волнуются, что с ними не заключаются новые соглашения…

– Процесс комплектования команды идет каждый день. Прямо сейчас в офисе «Динамо» находятся два хоккеиста, с которыми обсуждаются условия контрактов. Мы двигаемся по тому же графику, что и в прошлом году. Единственное — возможно, подождем драфта расширения, и тогда будем принимать решения по отдельной категории кандидатов. Волноваться никогда не стоит — надо работать, – сказал Шуневич.

 
 
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Глава наблюдательного совета минского «Динамо» Игорь Шуневич в беседе с корреспондентом «ПБ» Артуром Жолем прокомментировал будущий состав тренерского штаба...

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